granite state race
Top N.H. congressional candidate balances support of U.S.-Israel relationship with criticism of its Gaza aid strategy
Democrat Maura Sullivan, a military veteran running in a swing district, is aiming to succeed Rep. Chris Pappas in the House
Maura Sullivan for Congress
Maura Sullivan, a Marine veteran who served in Iraq and later worked as a senior Defense Department official, is aiming to leverage that experience to win the New Hampshire congressional seat currently held by Rep. Chris Pappas (D-NH), who...
Become a premium subscriber